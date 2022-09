Cosplay Elettronico Lampeggiatore di Fuoco Bacchette Magiche Trucchi Accendino a Fiamma Dispositivo Puntelli Maghi Accessori Professionali

Prezzo: 80,04 - 56,03

Avviso: la carta flash non è inclusa, è necessario prepararla da soli.

Interruttore a spruzzo: doppio interruttore a spruzzo, interruttore a levetta + interruttore a pulsante silenzioso, quando l’interruttore a levetta è chiuso, l’interruttore a pulsante non si attiverà e quando l’interruttore a levetta è aperto, l’interruttore a pulsante si attiverà.

I vantaggi del doppio interruttore sono in primo luogo più sicuri e prevengono tocchi accidentali, in secondo luogo, è più conveniente, ad esempio i materiali di consumo possono essere caricati in anticipo e l’interruttore a levetta è spento e, in terzo luogo, è più risparmio energetico, prevenendo la pressione accidentale dell’interruttore a pulsante e provocando l’esaurimento della batteria.

Specifiche del prodotto: circa Ha Li lunghezza 345 nella parte più sottile 7 nella parte più spessa 30 mm Deng Bu lunghezza 410 nella parte più sottile 7 nella parte più spessa 26 mm Scatola 436*73*38 mm Peso 280 g Volume 650 g Tubo interno in acciaio cavo Resina esterna.

Precauzioni: è necessario guardare l’insegnamento prima di utilizzarlo. I minorenni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un tutore. Non sparare a persone o oggetti infiammabili.

Non puoi vedere direttamente la situazione nel porto di lancio con i tuoi occhi. Riflessione all’interno dello specchio per vedere cosa c’è dentro il tubo. Non colpire o battere la bacchetta.