Cospito "in condizioni di salute prossime al tracollo". Corteo a Roma

”Se il 24 febbraio la Corte di Cassazione non dovesse annullare senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, disponendo la revoca del 41 bis per Cospito, qualsiasi successivo provvedimento di favore per Alfredo dovrà essergli notificato al cimitero. Le condizioni di salute del detenuto sono infatti prossime al tracollo”. Lo afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico Alfredo Cospito.

”Alfredo deambula a fatica, costantemente monitorato da uno strumento medicale portatile per la verifica del battito cardiaco, la sua salute non può attendere ulteriori rinvii – aggiunge il penalista -. Non si comprenderebbe infatti la ragione di rimettere nuovamente la decisione al Tribunale di Sorveglianza di Roma quando la requisitoria del Consigliere Gaeta individua vuoti motivazionali dell’ordinanza talmente estesi da non poter essere certamente colmati da un successivo giudizio di rinvio non rinvenendosi in atti, tra l’altro, elementi capaci di sopperire allo scopo”.

CORTEO A ROMA – A piazzale Aldo Moro, a Roma, il corteo degli anarchici riuniti dalle 18 in un presidio davanti all’università La Sapienza, al grido di “libertà”, per una “società che non ha bisogno di carceri”, per la liberazione di Cospito (“Alfredo non deve morire”) e la cancellazione del 41 bis. “Basta con le finzioni mediatiche – dicono al megafono – Non abbiamo bisogno di collusioni con i mafiosi”.

Una ventina di manifestanti si è ritrovata davanti al carcere di Rebibbia per manifestare solidarietà ai detenuti. Fuochi d’artificio sono stati fatti scoppiare davanti alle finestre dell’istituto penitenziario dove qualcuno ha urlato “libertà”. Nessun disordine è stato registrato dai poliziotti sul posto in schieramento di ordine pubblico.

MANIFESTAZIONE AD ATENE – Una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito è stata organizzata da gruppi di anarchici greci, a quanto apprende l’Adnkronos, domani, alle 18.30 davanti all’ambasciata italiana ad Atene.