Cospito, anarchici in presidio a Roma

Circa 25 anarchici stanno manifestando sul lungotevere a Roma, davanti al ministero della Salute, contro il 41 bis e in solidarietà con Alfredo Cospito, al momento detenuto nel carcere di Opera a Milano e “da 105 giorni in sciopero della fame”. “Se ammazzano Alfredo la pagheranno – gridano al megafono gli anarchici – non è una minaccia è una promessa storica. La nostra è una lotta sociale”. La manifestazione è monitorata dalla polizia e al momento il traffico sul lungotevere continua a scorrere regolarmente.

Cospito, che era detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell’allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, in sciopero della fame dal 30 ottobre, è stato trasferito nel penitenziario di Opera a Milano per le precarie condizioni di salute. Esponente della Federazione anarchica informale, è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano nel cuneese nel 2006, che non provocarono feriti.