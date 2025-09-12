22.5 C
COSORI Friggitrice Aria 10L WiFi 7in1 2800W con Doppio Cestello

COSORI Friggitrice ad Aria 10 Litri, 7 in 1 Doppia Resistenza TwinFry con Doppio Cestello 5L&5L e Separatore Rimovibile, 2800W Air Fryer WiFi con Doppia Resistenza, 40-240℃, 70 Ricette Online, TF102S

Scopri COSORI Friggitrice ad Aria TwinFry 10 Litri

Porta la tua esperienza culinaria a un nuovo livello con la friggitrice ad aria COSORI TwinFry da 10 litri! Con un design innovativo e una capacità extra-large, questa friggitrice è perfetta per preparare deliziosi pasti per tutta la famiglia, consentendoti di cucinare fino a due piatti contemporaneamente grazie ai suoi due cestelli da 5 litri.

Funzioni e Versatilità

La COSORI TwinFry offre ben 7 modalità di cottura, tra cui friggere, cuocere al forno, grigliare e riscaldare, il tutto a temperature variabili da 40 a 240°C. Questo significa che puoi sostituire forno, microonde e griglia, liberando spazio in cucina e soddisfacendo tutte le tue esigenze culinarie. Inoltre, la potente resistenza da 2800W assicura una cottura uniforme e croccante, riducendo al contempo l’uso di olio fino al 95%.

Vantaggi di COSORI TwinFry

  • Cottura Rapida: Grazie alla tecnologia di riscaldamento a 360°, prepara i tuoi piatti il 65% più velocemente rispetto ai forni tradizionali.
  • Facilità di Pulizia: I cestelli e le piastre sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi!

Innovazione e Supporto

La friggitrice è equipaggiata con l’app VeSync, che ti consente di monitorare il tempo, regolare la temperatura e scoprire oltre 70 ricette personalizzate direttamente dal tuo smartphone. Che tu stia cucinando un intero pollo, una zucca o un’enorme bistecca Tomahawk, la COSORI TwinFry è pronta a soddisfare ogni tua richiesta culinaria.

Un Passo Verso il Futuro della Cucina

Non perdere l’occasione di trasformare la tua cucina con la COSORI Friggitrice ad Aria TwinFry. Scegli la qualità, la versatilità e l’efficienza che meriti. Fai il tuo acquisto oggi stesso e inizia a sorprendere la tua famiglia con piatti straordinari!

