Oltre 250 mila operatori hanno partecipato alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica. Sono oltre 3 mila le aziende provenienti da 65 paesi, rappresentanti di più di 10 mila brand, con una crescita del 35% degli espositori rispetto agli anni precedenti. Questo evento sottolinea l’importanza del settore cosmetico, che continua a essere un motore trainante per l’economia Made in Italy.