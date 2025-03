Cosmoprof: la vetrina ideale per l’innovazione nella cosmetica di Monteferri (Equilibra)

Il Cosmoprof è un’importante piattaforma per presentare innovazioni, non solo a livello di prodotto, ma anche di concetto. Durante questa edizione, Equilibra ha introdotto i cosmetici Power Naturals, che promuovono la tollerabilità grazie all’uso di ingredienti naturali, mentre l’efficacia è garantita dall’integrazione di ingredienti speciali provenienti sia dal settore beauty che da quello degli integratori alimentari. Paola Monteferri, direttrice marketing e sviluppo, ha sottolineato che questa innovazione rappresenta una nuova visione nel settore cosmetico. La 56esima edizione del Cosmoprof Worldwide Bologna rappresenta una vetrina fondamentale per l’industria cosmetica e si svolgerà fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico di Bologna. Questo evento è dedicato a tutti gli operatori del settore, offrendo un’opportunità unica di esplorare le ultime tendenze e innovazioni del mercato. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per le aziende del settore cosmetico, favorendo la condivisione di idee e l’ispirazione per futuri sviluppi.