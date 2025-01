COSMO presenta il suo nuovo singolo ‘Sconosciuti’

“Sconosciuti” è il nuovo singolo di Cosmo, parte dell’album “Sulle ali del cavallo bianco”, che arriva a un anno di distanza da “Troppo forte”, il brano d’apertura del progetto. Il processo creativo di “Sconosciuti” deriva da una versione strumentale inizialmente composta per la colonna sonora del cortometraggio “Fiori fiori fiori” di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020. Questa versione è stata successivamente sviluppata insieme ad Alessio Natalizia, noto come Not Waving, fino a trovare la forma finale.

Il testo della canzone trae ispirazione dal periodo del lockdown. Cosmo racconta di aver osservato, attraverso la finestra, una persona sconosciuta camminare per strada, provando un’immediata empatia verso di lei. Da questo momento ha preso forma l’idea di dedicare una canzone a tutte le persone che incrociamo nella vita, anche se per pochi istanti, immaginando le loro storie e sentimenti, pur sapendo che è improbabile rivederle.

Anche se “Sconosciuti” affonda le sue radici nel periodo di “La terza estate dell’amore”, è stata inserita nell’album “Sulle ali del cavallo bianco” come un elemento significativo e conclusivo di un percorso musicale ricco di esperienze. Inizialmente esclusa dalla tracklist perché considerata incompleta, la canzone completa ora simbolicamente il cerchio di questo importante progetto artistico.

“Sconosciuti” non solo arricchisce la discografia di Cosmo ma rappresenta anche un riflesso delle esperienze umane vissute durante un periodo di isolamento, portando un messaggio di connessione e riflessione sulle relazioni fugaci che formiamo nella vita quotidiana. La disponibilità del brano su piattaforme digitali segna un ulteriore passo nella carriera dell’artista, coinvolgendo il pubblico in una narrazione emotiva e in una visione personale della realtà.

Il progetto si chiude così con “Sconosciuti”, offrendo un’ulteriore dimensione all’esperienza musicale di Cosmo, grazie alla sua abilità di trasformare le emozioni e le osservazioni quotidiane in arte.