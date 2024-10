COSMO “Energia”: il nuovo singolo da ballare senza sosta

Energia è il nuovo singolo di Cosmo, che segna la conclusione del suo ultimo album “Sulle ali del cavallo bianco”. La canzone, che verrà rilasciata venerdì 18 ottobre, ha avuto origine durante le sessioni di registrazione dell’album, scritta e prodotta insieme ad Alessio Natalizia, conosciuto come Not Waving. Durante le fasi finali della produzione, il brano era stato inizialmente escluso dalla tracklist, poiché sembrava non integrarsi perfettamente con il resto dell’album, nonostante fosse una parte importante del viaggio musicale dell’artista.

Con il passare del tempo, e dopo le esibizioni nei club e i concerti estivi, Energia ha reclamato il suo posto, diventando una presenza costante nelle performance dal vivo di Cosmo. Questo brano ha così assunto un ruolo centrale nei suoi tour di successo, risultando uno dei momenti più intensi e potenti dei concerti. La versione della canzone eseguita dal vivo ha completato e riadattato la registrazione iniziale, trasformando Energia in un’esperienza nuova e coinvolgente.

Ora, dopo il percorso di crescita che ha vissuto nelle esibizioni dal vivo, la canzone entra ufficialmente a far parte della tracklist digitale di “Sulle ali del cavallo bianco”. Cosmo continua ad affermarsi nel panorama musicale italiano, e con “Energia” si propone di esplorare ulteriormente le sonorità e le emozioni che ha voluto trasmettere nel suo lavoro recente.

Per rimanere aggiornati sulle novità e le attività di Cosmo, è possibile seguire i suoi profili social che offrono contenuti esclusivi e informazioni sui prossimi eventi e progetti. In definitiva, “Energia” rappresenta un momento significativo nella carriera di Cosmo, dimostrando come anche brani inizialmente considerati marginali possano trovare la loro voce e identità attraverso l’interazione con il pubblico e l’esperienza live. La canzone, quindi, non è solo un brano musicale, ma un elemento di connessione tra l’artista e i suoi fan, consolidando ulteriormente il suo impatto nel mondo della musica.