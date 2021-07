A ottobre Cosmo si esibirà in concerto in condizioni pre-Covid, tutti in piedi senza distanziamento: come funzionerà l’evento.

Sarà Cosmo il primo artista italiano ad aprire le porte a spettacoli dal vivo in condizioni normali, pre-Covid. Nei suoi concerti di ottobre il pubblico potrà infatti assistere all’evento in piedi e senza distanziamento. Ovviamente, non mancheranno le misure di sicurezza, a partire dall’accesso all’evento, che sarà riservato ai soli vaccinati con ciclo completo, certificato attraverso il Green Pass (quindi anche con tampone negativo entro 48 ore o guarigione entro i sei mesi).

Cosmo: a ottobre concerti senza distanziamento

Grande attesa per i primi due live di Cosmo senza distanziamento. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica del deejay, ma anche per chi vuole semplicemente riassaporare un evento dal vivo come non accadeva da oltre un anno.

Consolle per dj

Le date da segnare sul calendario con un circoletto rosso sono il 1° e il 2 di ottobre. La location scelta è l’Arena Parco Nord di Bologna, all’interno di una tensostruttura che garantirà la circolazione naturale dell’aria.

Come funzioneranno i concerti di Cosmo

Le modalità dell’evento sono state spiegate dallo stesso artista torinese. La scelta di Bologna, da sempre avamposto delle avanguardie culturali e underground, facilmente raggiungibile da tutta Italia, era la più naturale. Si tratta di un annuncio che rappresenta un segnale importante verso il ritorno alla normalità, una festa che servirà per dare slancio alla voglia di vita che da troppo tempo teniamo sopita.

“Si parla tanto di ripartenza e ritorno alla normalità, ma noi siamo convinti che per il nostro settore la normalità tornerà quando si potrà ricominciare a vivere la muscia dal vivo nel modo in cui andrebbe sempre vissuta“, ha spegato il responsabile discografico dell’artista. In caso di peggioramento delle condizioni, comunque, i biglietti saranno rimborsati totalmente, anche se l’evento dovesse essere poi riprogrammato. Di seguito l’annuncio di Cosmo: