Cosmetica Sostenibile: Cosmoprof e l’Utilizzo di Olio di Palma Certificato

La certificazione degli ingredienti cosmetici offre opportunità di maggiore sostenibilità alle aziende produttrici. Con l’aumento dell’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità, l’olio di palma sostenibile, promosso dall’Unione italiana per l’olio di palma sostenibile, riveste un’importanza fondamentale. Questo tema è stato approfondito durante il workshop ‘Bellezza rigenerativa e green claims’, organizzato da Icea – Istituto per la certificazione etica ed ambientale, in collaborazione con Cosmos-Standard. L’evento ha avuto luogo nella seconda giornata della 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, una manifestazione dedicata all’industria cosmetica che si svolge fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico di Bologna.