Cosmetica: Iovine (Naturalia Tantum Group) racconta le opportunità di Cosmoprof

Cosmoprof rappresenta per noi una splendida vetrina e un’opportunità per mostrare i nostri brand, evidenziando l’evoluzione della nostra azienda, che è in costante movimento. Siamo sempre pronti a portare sul mercato novità e servizi dedicati sia ai retail che ai dettaglianti, oltre a coloro che hanno riposto fiducia nel nostro marchio. Queste le parole di Francesco Iovine, amministratore delegato di Naturalia Tantum Group, durante la 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione, dedicata all’industria cosmetica, si svolge fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico di Bologna, offrendo un’importante piattaforma per le aziende del settore per presentare le loro ultime innovazioni e interagire con professionisti del settore. Cosmoprof è un evento di riferimento, che riunisce esperti e operatori dell’industria della bellezza, promuovendo scambi commerciali e opportunità di networking, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del settore cosmetico.