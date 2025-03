Cosmetica Bergamasca: Tradizione e Innovazione all’Erbolario

Essere presenti al Cosmoprof è una tradizione per noi, poiché rappresenta un’opportunità per guardare oltre i confini nazionali. Siamo conosciuti in Italia, ma desideriamo ampliare la nostra presenza all’estero. Cosmoprof è sempre stata una straordinaria occasione per incontrare potenziali distributori e clienti internazionali. Così ha dichiarato Giulia Bergamaschi, rappresentante della seconda generazione de L’Erbolario, durante la 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione, dedicata all’industria cosmetica, si svolge fino al 23 marzo al Quartiere fieristico di Bologna.