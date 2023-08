Cosmary svela il vero motivo per cui ha lasciato Nunzio

Un mese fa Nunzio e Cosmary si sono lasciati, ma lui ha fatto di tutto per riconquistarla (spoiler: non c’è riuscito). L’ex ballerino di Amici di Maria ha messo su uno show con fuochi d’artificio e uno striscione non troppo originale: “Io e te tre metri sopra il cielo“.

Sulla rottura dei due ragazzi sono circolati diversi rumor, uno dei quali parlava di presunti tradimenti e Nunzio è intervenuto sui social: “Qui le bombe le sparate voi e le avete in testa. Secondo voi posso fare i fuochi d’artificio e gli striscioni dopo aver subito dei tradimenti? Ma cambiate lavoro perché non è la verità“.

Cosmary parla della fine della sua storia con Nunzio: “Tra me e lui differenze caratteriali”.

Stamani la velina di Striscia la Notizia ha risposto ad alcune domande dei suoi follower ed ha spiegato come mai è finita con il collega. Nessun tradimento, non ci sono storie di corna dietro alla rottura con Nunzio. Cosmary ha dichiarato di aver chiuso la sua relazione per differenze caratteriali ed ha aggiunto che non tornerà sulla questione in futuro.

“Prendo questa domanda per rispondere, ma ce ne sono tantissime su questo argomento. Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. Dico in minima parte perché comunque io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che sia uscita sul fatto di tradimenti o altro. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni a un certo punto, dopo un po’ capire e prendere una decisione. Non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi chiedo di rispettare anche questa decisione, di rispettare me e di rispettare lui e non insultate. Credo di avervi detto tutto, la mia storia è finita e basta così io non vorrei parlarne più”.