Cosmary ha tradito Alex con Nunzio? La reazione della ballerina alle parole di lui

La velina di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli, ha tradito Alex Wyse con il ballerino Nunzio Stancampiano? Secondo quanto fatto intendere dal ballerino sì, ma la verità potrebbe essere un’altra.

Nunzio Stancampiano: “Stavo con Cosmary quando lei era fidanzata con Alex” https://t.co/eZcX8l9AVP — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 18, 2023

Cosmary, su Twitter, ha infatti messo un like a un tweet di una sua follower: “Nunzio si sta inventando la qualunque pur di infangare Cosmary. Io sono schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena”, smentendo di fatto quanto detto da Stancampiano.

Il ballerino qualche giorno fa è stato ospite da Fabrizio Corona e durante il suo podcast ha fatto intendere che Cosmary e Alex stavano ancora insieme quando lui ha iniziato a flirtare con lei.

“Lui è qui per raccontare quello che è accaduto” – ha esordito Fabrizio Corona nel podcast presentando Nunzio Stancampiano – “Oggi lui ci ha dato una notizia particolare. Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Lei era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro il gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi?”.

A risposta affermativa di Nunzio, Corona ha continuato: “Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti“.

Il podcast integrale non è ancora uscito e al momento il cantante non ha proferito parola. L’unica “mossa social” l’ha fatta la Fasanelli ed è quel like su Twitter.