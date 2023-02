Cosmary a Striscia la Notizia fa le condoglianze a Maria de Filippi: “Ti ho conosciuta grazie ad Amici”

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo Rai e Mediaset hanno modificato i loro palinsesti e anche i programmi andati in onda cambiato scalette e servizi. Le veline di Striscia la Notizia ad esempio non hanno fatto il loro classico stacchetto, ma hanno mandato un messaggio a Maria De Filippi. In particolare Cosmary Fasanelli ha fatto le condoglianze alla conduttrice, visto che la conosce molto bene. La velina mora infatti l’anno scorso ha partecipato ad Amici 21 (oltre che a Battiti Live, X Factor e Da Grande).

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca: i messaggi delle veline per Maria De Filippi.

Cosmary Fasanelli ha ricordato il periodo ad Amici ed ha mandato il suo abbraccio alla De Filippi: “Ciao Maria, in questo giorno così triste vorrei esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza. Io ho avuto la fortuna di conoscerti, di vederti lavorare e di percepire la tua sensibilità. E devo dire che ti ho sentita vicina in tanti momenti. Oggi il mio pensiero va a te e alla tua famiglia. Sei una grande donna. Sei stata per me un vero punto di riferimento. In questo momento non posso fare a meno di farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo di vedersi per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene, un bacio a te e anche a Maurizio“.

Anche Anastasia Ronca ha voluto fare le condoglianze a Maria: “Questo è un giorno di grande perdita per tutti. Ci ha lasciati una persona che purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere. Fin da bambina però l’ho seguito in televisione con i programmi che ha fatto. – ha continuato Anastasia – Il mio pensiero va a te Maria, che sei per tutti noi un esempio di donna, professionista e moglie. Un abbraccio fortissimo“.