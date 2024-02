«Così su due piedi mi è difficile realizzare che tutto quello che è accaduto è r…

«Così su due piedi mi è difficile realizzare che tutto quello che è accaduto è responsabilità mia. Questo e molto altro ancora: tutto è di colpo incontrollabile, imprevedibile. Di mestiere sono un attuario.

Di norma, non gestisco parchi avventura e di certo non picchio la gente a morte con gigantesche orecchie di conigli di plastica. Ma come ho già accennato, la mia vita da un pezzo non segue più il calcolo delle probabilità.» Dopo “Il fattore coniglio” Antti Tuomainen torna sugli scaffali con “Il paradosso dell’alce” 🐰