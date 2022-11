Il gattino è piccolo a tal punto che entra in un cucchiaio: lo specialista si accorge della sua particolarità ma lui è forte come un leone.

L’emozionante storia di un gattino speciale di nome Francis, noto sui social network per le sue insolite e assai minime dimensioni, ha intenerito centinaia di migliaia di utenti dopo che le sue immagini sono state rese pubbliche in rete. Quando Francis è venuto al mondo, in una struttura-rifugio, il suo peso si aggirava intorno ai 113 grammi. Un vero record, secondo il parere degli specialisti, anche per un micio appena nato.

Così piccolo che entra in un cucchiaio, ma il gattino è forte come un leone

Gli scatti che raffigurano il tenero Francis, piccolo a tal punto da riuscire a entrare senza difficoltà in un cucchiaio, sono presto divenute oggetto di curiosità fra gli utenti di tutto il mondo. Stando alla testimonianza dei responsabili della struttura di accoglienza per pelosetti senza dimora, il micio avrebbe avuto un peso di oltre 160 grammi sotto la norma. Inoltre la sua testolina, fin dall’inizio, sarebbe stata più grande del resto del corpo.

Queste osservazioni, redatte da parte dell’équipe presente nel rifugio, hanno man mano sollecitato la volontà di approfondire dall’interno i motivi che fossero alla base della sua particolare situazione. A indagare sul caso di Francis con decisione, Ellen Carrozza, attuale portavoce della “The Cat LVT”.

I primi esami hanno fornito le prime risposte a Ellen e al restante del team. Francis dimostrava di avere un soffio al cuore e, al contempo, un particolare forma di alopecia e alcuni problemi con l’ormone della crescita. Per tentare di migliorare la situazione Ellen lo ha adottato temporaneamente. Dopo aver compreso della sua necessità di essere nutrito costantemente, quasi 24 ore su 24, Ellen ha iniziato a portare con sé Francis anche sul posto di lavoro.

Eppure, nonostante le delicate condizioni di salute e le sue piccole dimensioni – che avrebbero reso un compito difficile anche quello di salire una normale rampa di scale – sembra che la dolcezza di Francis non sia mai stata messa in discussione, e che stia reagendo bene alle scrupolose attenzioni di Ellen. La sua crescita è molto lenta, ma prosegue in maniera incoraggiante, assieme ai suoi lunghi baffi e al suo tuonante miagolio.

Nel frattempo moltissimi utenti hanno voluto inoltrare il loro sostegno a distanza al piccolino. In uno dei video che ritraggono alcuni momenti della sua quotidianità, condivisi su YouTube da “Love Meow”, si evince difatti tutta la positività e la pazienza di cui il micio avrebbe bisogno per superare adesso il gradino più grande della sua vita: “Forza Francis“, e ancora: “puoi farcela!“