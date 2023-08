così non è mai solo

Per amore del cane e per non lasciarlo mai solo, la famiglia dorme a turno sul divano: un gesto di puro affetto.

Chi vive con un amico a quattro zampe peloso sa che una volta che fa entrare il cane nel proprio letto, non può più tornare indietro. Dormire con il proprio umano preferito o famiglia, è una delle attività preferite dei cani domestici e lo è anche di Spike. Questa abitudine se la porta fin da quando era cucciolo e ora che è anziano la famiglia si adegua per non lasciarlo mai solo.

Dormono a turno sul divano per non lasciare il cane solo: il bellissimo gesto della famiglia

La maggior parte degli amanti dei cani adora i propri cuccioli, tanto che si preferisce sacrificare un po’ di sonno più di rimanere insieme a loro tutta la notte. Una coppia che vive nello Yorkshire (Regno Unito) ha una particolare familiarità con il proprio cane che monopolizza il letto. Il loro Springer Spaniel inglese di nome Spike ha dormito accanto a loro ogni notte da quando lo hanno adottato. Ma ora che sta invecchiando, la famiglia è scesa a compromessi per far sì che non debba mai passare una notte da solo.

Quando la famiglia ha adottato Spike a 6 anni, voleva che rimanesse al piano di sotto la notte. I suoi nuovi genitori non erano entusiasti di condividere il letto con un cane, così misero un cancello in fondo alle scale per tenerlo lontano dalla loro camera da letto al piano superiore. Il piano, però, è stato presto sventato. “La prima notte a casa, abbiamo chiuso il cancelletto delle scale e siamo andati a letto. Ha piagnucolato per un paio di minuti prima di saltare il cancello nel buio e trotterellare fino alla camera dei miei genitori e salire direttamente sul letto! Ed è lì che ha dormito da allora in poi“, racconta la figlia Catherine Morris. I buoni propositi di lasciarlo al piano di sotto, quindi, sono andati in fumo dopo solo una notte.

Da quel giorno Spike si assicura che i suoi umani non vadano mai a letto senza di lui. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, è diventato più difficile salire le scale per raggiungere la camera da letto, soprattutto, dopo aver subito due ictus. Ma la famiglia l’ha sempre aiutato e non gli ha mai permesso di rimanere solo. A 14 anni, dopo il secondo ictus, i suoi problemi di mobilità sono aumentati: non riusciva più ad alzarsi da solo, né a salire le scale. Ma presto il cucciolo determinato, ha imparato a camminare di nuovo. Anche se può camminare di nuovo, non è più forte come prima e i suoi genitori non vogliono rischiare che salga e scenda le scale, quindi hanno rimesso il cancello.

Ma sapevano anche che se avesse provato a saltare il cancello quando nessuno lo guardava, la sua salute sarebbe stata ancora più tragica. Così, ora Spike dorme al piano di sotto sul divano letto e uno dei suoi umani lo raggiunge sempre. I suoi genitori fanno a turno per non lasciarlo mai solo e assicurarsi che il tempo che gli resta sia il più confortevole possibile.