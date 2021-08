Li abbiamo visti praticamente tutti in questi giorni. Marcell Jacobs che corre dietro un’auto in una gabbia mobile che lo protegge dal vento e dai gas di scarico e lo obbliga a una velocità sostenuta. Gianmarco Tamberi che salta in alto in mutande, il corpo coperto da mille sensori. Se la fatica è la stessa degli atleti ai tempi di Olympia, gli allenamenti al tempo delle Olimpiadi moderne sono diventati tutt’altra cosa.

Merito anche di startup, anzi sport up come Microgate, una azienda di Bolzano nata nell’89, che lavora con clienti come Nasa e Mit, da cui è partita la spin off Pro Motus che si occupa appunto di allenamento, medicina sportiva e riabilitazione. Prodotto di punta: tutto quanto serve per valutazioni e monitoraggio delle prestazioni sportive.

Olimpiadi

Cosa ci faccia Jacobs nella gabbia commissionata dal Coni lo abbiamo visto: libero, corre come un treno, alla faccia dei sospetti di chi lo giudica migliorato troppo in fretta e nemmeno considera tutti i test antidoping che ha passato anche a Tokyo. Cosa faccia un Tamberi, o qualsiasi atleta, vestito di sensori neanche fosse un cyborg lo spiega Optojump Next, l’ultimo nato in casa Microgate. È un sistema di rilevamento ottico: una barra trasmittente e una ricevente. Rilevati tutti i parametri della corsa di un atleta, con una precisione di un millesimo di secondo, la classica inezia che può valere una medaglia d’oro. Il sistema elabora in tempo reale una serie di parametri legati alla prestazione, dati sportivi che affidati ai tecnici diventano piani di allenamento personalizzati. Non solo: quello che potremmo chiamare “passaporto sportivo” di ogni atleta ne certifica la storia, così che si possono fare confronti, verificare le condizioni ideali.

Sembra materia esclusiva per le discipline individuali, invece proprio per questo le applicazioni riguardano anche gli sport di squadra, dove l’equilibrio è ancor più difficile da trovare e bisogna evitare che un giocatore non sia all’altezza degli altri. Ma il bello di un prodotto del genere è la sua portabilità, il funzionare al meglio non solo in ambito sportivo, diventando, a disposizione di fisioterapisti, osteopati e altri specialisti, una sorta di laboratorio mobile. A beneficio di quanti inseguono la loro medaglia d’oro non in una gara ma ad esempio nella rieducazione dopo un infortunio.

La storia

Abituati a produrre strumenti come il contatore di fotoni già acquistato dall’ente spaziale Usa, per chi lavora nel quartier generale di Microgate lo sport è solo un altro spazio da esplorare. Per una volta si ribalta il rapporto: chi realizza sistemi di controllo per telescopi si mette al servizio di atleti e tecnici che, sulla terra, sempre di più hanno bisogno di ricavare dati precisi dalle prestazioni per migliorare. Poi, insieme, beneficiati e autori del servizio, possono trasformare le loro sintesi da algoritmi in suggerimenti e pratiche per il benessere di chiunque. È questa la vera miniera d’oro dello sport: non solo vittorie, ma un mare di dati da poter studiare per mille sviluppi diversi.