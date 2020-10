Alice Bordon è stata avvelenata per anni, giorno dopo giorno, dalla collega d’ufficio, a Bra nel Cuneese. Una collega, Mariangela Cerrato, che le portava tutte le mattine il cappuccino alla scrivania, ma dopo averlo riempito di ansiolitici. E questo per cercare di renderla meno efficiente e orientare su di lei un eventuale “taglio” del personale nella compagnia assicurativa per cui lavoravano. Adesso che la Cerrato è stata condannata a 4 anni per lesioni personali aggravate, Alice Bordon ha raccontato a giornali e tv, questa incredibile storia.

E parte dall’inizio, dal primo giorno: “Era una mattina come tante. il 6 ottobre del 2017, Mariangela mi aveva appena portato il cappuccino dal bar. Lo faceva sempre lei. Io dovevo fare delle fotocopie quindi mi alzo, mi giro verso la fotocopiatrice, ma mentre torno indietro mi è venuta una sensazione stranissima come se stessi volando e vedessi tutta la gente dell’alto, Dopo, il buio totale. Dentro di me ho detto: sarò morta perché non capivo cosa era successo. Andavo a sbattere contro gli armadi non riuscivo a staccare le mani dal bancone. Avevo difficoltà a parlare. Sono andata in bagno, sbattevo la testa contro il mobiletto. Non riuscivo a controllarla. Mi sono lavata la faccia. Sarò addormentata mi sono detta”.

Poi Alice è salita in macchina per tornare a casa: “Non mi sono resa conto. Ho solo sentito una persona che mi batteva contro il finestrino: signora, signora esca dalla macchina. Era tutto bianco gli airbag erano scoppiati: ero finita contro una casa”. È stato l’inizio di un incubo che si ripeteva quasi ogni mattina. “Esami me ne hanno fatti un casino – racconta ancora Alice – Ho pensato anche a un ictus. Non hanno mai trovato niente. A quel punto hanno detto a mio marito: “Non la porti più perché è un problema psichiatrico. La porti da uno psichiatra perché sua moglie sta impazzendo”. E io effettivamente mi sono detta: ma sarà vero sto impazzendo. Sono andata dal mio datore di lavoro e gli ho detto: avrò dei problemi, per darti del danno domani ti firmo le dimissioni. Ho pensato anche al peggio fossi stata davanti a un treno mi sarei buttata sotto”.

I primi sospetti sono venuti al marito: “Ma è possibile che Mariangela ti metta qualcosa nel cappuccino?” “Assolutamente no” gli ho risposto. Poi però che mi è venuto in mente che nelle mattine in cui ero stata bene lei era in ferie”. A quel punto la neurologa consiglia ad Alice di non bere più il cappuccino. “Per un mese non l’ho fatto e stavo bene. Ma la mia collega era sempre più nervosa. E Alice ha fatto un controllo: ha versato metà del cappuccino in una provetta e l’ha fatto esaminare. Dentro c’era una dose pari a 9 pastigie di tavor. “A questo punto hanno fatto l’esame tossicologico e hanno visto che effettivamente io avevo nel sangue queste sostanze. Con le indagini dei carabinieri l’abbiamo filmata”. Ed è scattata la denuncia.

Adesso è tornata alla vita normale “Con lei non ne abbiamo mai parlato. Anzi quando sono stata sicura che era lei mi sono messa a piangere. Non avrei mai pensato una cosa così”.