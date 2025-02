Così il governo intende superare l’impasse

Il governo italiano cerca di superare l’impasse sulla gestione dei migranti in Albania e sta considerando una nuova soluzione normativa per affrontare il rifiuto della magistratura di autorizzare il trattenimento dei migranti nei centri. Dopo un vertice politico guidato dalla premier Giorgia Meloni, si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tecnica per delineare un provvedimento che garantisca il funzionamento delle strutture di Gjadër e Shengjin, costruite grazie a un accordo tra Meloni ed Edi Rama, primo ministro albanese.

Una delle opzioni contemplate è quella di convertire i due hotspot in Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) destinati a ricevere migranti irregolari già presenti in Italia e sottoposti a decreti di espulsione. Sebbene non esista ancora una bozza definitiva, i tecnici stanno valutando di procedere senza modificare il trattato esistente, poiché sul suolo albanese è già presente un Cpr di dimensioni ridotte. Tuttavia, nell’esecutivo ci sono dubbi sulla possibilità di sottoporre i centri alla giurisdizione albanese, cosa che richiederebbe un cambiamento del protocollo.

Una fonte governativa ha espresso scetticismo, affermando che modificare l’accordo con Rama non è un’operazione semplice, soprattutto considerando le elezioni in Albania previste per l’11 maggio. Questo contesto ha portato a riflessioni su soluzioni meno radicali di quelle proposte da alcuni organi di informazione. La questione rimane complessa, richiedendo verifiche e valutazioni con il premier albanese per evitare ulteriori complicazioni politiche.