Robot e intelligenza artificiale dotati di tatto simile a quello umano: è questa la nuova frontiera della ricerca di Facebook. La pelle artificiale creata nell’ambito del progetto ReSkin ha come obiettivo lo sviluppo della sensibilità tattile nelle macchine. Va detto che i robot in circolazione hanno acquisito e migliorato la capacità di vedere, muoversi, parlare, ascoltare, manipolare oggetti e persino di percepire i profumi.

I progressi più significativi sono stati realizzati nella vista e nell’udito, spiegano i ricercatori di Facebook (oggi Meta) mentre il tatto, che aiuta a conoscere ed esplorare l’ambiente, rimane un campo più arretrato e ostico per la ricerca.

Lo sviluppo di ReSkin, in collaborazione con gli scienziati della Carnegy Mellon University, ha lo scopo di fare compiere un passo in avanti in un settore che Facebook considera rilevante nell’ottica della costruzione del metaverso. Lo stesso Zuckerberg è intervenuto sull’argomento sottolineandone l’importanza con un post pubblicato sul social network. ReSkin è una pelle artificiale di plastica con uno spessore inferiore a 3 millimetri che abbinata a materiale magnetico consente di registrare e migliorare in modo significativo la raccolta di dati, utili affinché i sistemi di intelligenza artificiale siano in grado di elaborare e apprendere il senso del tatto. In vari test è stata dimostrata la capacità della tecnologia di permettere a una macchina di afferrare uva e frutti di bosco senza danneggiarli e la sua duttilità a contatto con diverse superfici e ambienti: come nel caso dell’applicazione alle zampe di un cane per verificarne l’interazione tattile con il terreno.

Grazie a ReSkin la ricerca dispone di un mezzo meno costoso, riutilizzabile più volte e facilmente sostituibile in grado di addestrare intelligenza artificiale e robot a svolgere compiti che richiedono maggiore sensibilità al tatto come le attività in ambito sanitario e maggiore abilità come la manipolazione di oggetti piccoli e fragili. Facebook ha peraltro predisposto un’ecosistema open source che comprende sensori tattili a basso costo (DIGIT), prodotti in partnership con il MIT, simulatori (TACTO), archivi e data set.

Ma ReSkin assume valore anche per il suo apporto alla definizione della piattaforma del metaverso. In questa nuova dimensione, l’esperienza umana dell’interazione con oggetti virtuali verrà arricchita dalla sensazione del tatto.