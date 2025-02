Così è nato un progetto straordinario

L’Oasi Pumbino continua la sua missione in onore di Pumba, un progetto straordinario che migliora la vita di molti animali. Fondata da due giovani di Vicenza, questa oasi offre un rifugio in cui gli animali si sentono al sicuro e possono riacquistare fiducia nell’essere umano. La perdita di Pumba, il famoso personaggio del “Re Leone”, ha segnato un momento difficile per i fondatori, ma ha anche ispirato il loro impegno a creare un rifugio unico per gli animali.

“Oasi Pumbino” si dedica non solo al benessere degli animali, ma anche alla sostenibilità, recuperando frutta e verdura invenduta per ridurre gli sprechi. La struttura è diventata un porto sicuro per animali bisognosi, come Olivia, una coniglietta salvata da una situazione di abbandono. Spesso, molti animali vengono regalati ai bambini e, come successo a Olivia, rischiano di essere dimenticati in condizioni deplorevoli.

Attualmente, le energie positive e gli insegnamenti trasmessi da Pumba continuano a guidare le attività dell’Oasi. Il rifugio si propone di essere un luogo di libertà per gli animali, offrendo spazi come case sugli alberi o giardini sicuri, dove possono vivere serenamente e vedere rispettati i loro bisogni e sentimenti. L’Oasi Pumbino non è solo un rifugio, ma un simbolo di speranza per tutti gli animali che hanno avuto un passato difficile, dimostrando che l’amore e la cura possono fare la differenza nelle loro vite.