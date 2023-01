Due pelosetti, apparentemente così diversi eppure dimostratisi così simili, restano uniti da una storia d’amicizia che va oltre l’ordinario.

“Anime gemelle sin dal primo giorno” è questa la frase che si accinge a presentare l’emozionante storia di due animali, al primo sguardo così diversi eppure rivelatisi – con il passare del tempo, così simili. Due cuccioli, rispettivamente – un gattino dal pelo bianco e un tenero esemplare di Rottweiler, si sono incontrati durante il processo di adozione e fino a comprendere di essere destinati a non separarsi mai più.

Così diversi, così uniti: la storia di un’amicizia che va oltre ogni limite – VIDEO

Grazie alla pubblicazione di un breve ed emozionante filmato, condiviso da @angieprezcceres e poi promosso dalla nota pagina dedicata agli animali di @puppy_uniyts tramite il suo profilo Instagram ufficiale, la storia dei due pelosetti è stata raccontata nel modo più dolce possibile rendendo in tal modo giustizia a quella che si dimostra – ad oggi – come la loro indissolubile affinità.

Sin dal loro primo incontro, avvenuto quando entrambi avevano soltanto poche settimane di vita, il piccolo Rottweiler e il suo soffice amico felino sarebbero riusciti a estinguere ogni pregiudizio sulla possibile amicizia tra cane e gatto, anche quando in tenera età.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

La dolcissima scena pubblicata adesso in rete sembra mostrare difatti come l’indivisibile coppia di amici a quattro zampe abbia trascorso le loro giornate assieme fino a divenire due esemplari, ora più adulti, ma sicuramente senza nessun desiderio di allontanarsi uno dall’altro.

Passando da un momento interamente dedicato alle coccole ad altri caratterizzati dal gioco: i due animali, pur essendo appartenenti a specie diverse tra loro, interagiscono nel modo più naturale provocando la simpatia anche di migliaia di utenti in rete.

A quanto pare, i loro padroncino, avrebbe scelto di adottarli entrambi proprio riuscendo a cogliere la loro speciale intesa. Una decisione rivelatasi indubbiamente saggia e perspicace. Come ulteriore prova della loro meravigliosa unione sembra, infine, che i centinaia di migliaia di apprezzamenti ricevuti al tenero contenuto siano riusciti a dimostrarlo a pieno – e non soltanto tra le mura della loro nuova casa ma anche in mondovisione.