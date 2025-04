Così, conclusi i festeggiamenti per i 30 anni e inaugurata la nuova sede.

Oggi si sono conclusi i festeggiamenti per il trentennale dell’Asi, l’Ente di promozione sportiva fondato nel 1994, che ha raggiunto il traguardo di 2 milioni di tesserati, diventando l’ente sportivo con il maggior numero di associati in Italia. L’evento culminante è stata l’inaugurazione della nuova sede nazionale.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato diverse personalità di spicco, tra cui il presidente di Asi, Claudio Barbaro, e il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Presenti anche il Presidente dell’Istituto di Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, il presidente della Federcanoa, Luciano Buonfiglio, e altri rappresentanti istituzionali come il Ministro per la Protezione Civile, Sebastiano Musumeci, e il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Erano presenti anche vari sottosegretari, tra cui quelli al Ministero dell’Interno e delle Infrastrutture.

In rappresentanza della Regione Lazio, hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e l’On. Giorgio Simeoni, insieme a figure del mondo sportivo come il neo presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, e il capitano della Nazionale di Coppa Davis, Filippo Volandri. Tra gli ospiti anche l’ex attaccante della Lazio e Napoli, Bruno Giordano, il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, e i rappresentanti di altre associazioni di promozione sportiva come Opes, Endas e Acsi.

Questo evento segna un momento significativo non solo per Asi, ma anche per il mondo dello sport in Italia, celebrando trent’anni di attività e crescita.