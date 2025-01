Così colorate che sembrano uscite da una fiaba Disney: queste case a schiera sono il vero simbolo della città

San Francisco è conosciuta per i suoi grattacieli e il suo ricco tessuto culturale, ma tra i suoi angoli incantevoli si trovano le Painted Ladies, sette case vittoriane situate ad Alamo Square. Queste abitazioni, dai colori vivaci e definite “Postcard Row” per il loro aspetto iconico, rappresentano un’importante attrazione turistica, particolarmente apprezzate per le foto, grazie al panorama mozzafiato che offrono sulla città.

Le Painted Ladies, costruite tra il 1892 e il 1896 durante l’epoca della corsa all’oro, sono simbolo della crescita di San Francisco. Si trovano in un’area residenziale che ha resistito illesa a eventi distruttivi come il terremoto del 1906 e gli incendi, mantenendo intatto il loro fascino vittoriano. Nonostante il loro splendore sia stato oscurato per anni, soprattutto dopo le guerre mondiali quando molte abitazioni furono ridipinte di grigio, negli anni ’60 il movimento di colorazione portato avanti dall’artista Butch Kardum ha restituito loro il colore originale, rendendole opere d’arte a cielo aperto.

Alamo Square è un luogo ideale per i visitatori, non solo per ammirare le Painted Ladies ma anche per godere del parco circostante, perfetto per un picnic con vista che si estende dalla Transamerica Pyramid fino ai grattacieli del centro. In giornate particolari, si può anche osservare la famosa nebbia di San Francisco, soprannominata “Karl the Fog”, che conferisce alla città un’atmosfera quasi surreale.

Nei dintorni, i visitatori possono esplorare altre gemme architettoniche come la William Westerfeld House e le affascinanti residenze di Grove e Scott Street. La vicinanza al quartiere di Haight-Ashbury, epicentro della controcultura degli anni ’60, offre un’alternativa affascinante per scoprire un lato più ribelle della città. È importante ricordare che le Painted Ladies sono abitazioni private, quindi si chiede rispetto e discrezione ai visitatori.

In sintesi, Alamo Square e le Painted Ladies rappresentano non solo un simbolo di resilienza, ma anche un’illustrazione vivente dell’amore per l’arte e la cultura di San Francisco, rendendole una tappa imperdibile per chi visita la città. Qui, la fusione di storia e bellezza continua a incantare i visitatori, portandoli in un mondo magico e senza tempo.