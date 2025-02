Cos’ha fatto Fedez agli occhi? Video al Prima Festival

Ogni anno, il giorno prima dell’inizio del Festival di Sanremo, i cantanti in gara sfilano sul tappeto rosso. I 29 big di Sanremo 2025 si sono presentati sul green carpet durante il Prima Festival, ed Fedez è stato l’artista più commentato. Gli utenti sui social non hanno parlato di gossip, ma degli occhi del rapper, suscitando una serie di reazioni comiche e ipotetiche sui motivi del loro aspetto. Alcuni utenti hanno ipotizzato l’uso di collirio o lenti a contatto, mentre altri hanno paragonato gli occhi di Fedez a caratteristiche da film degli anni ’90.

Fedez, oltre a essere al centro dell’attenzione per il suo aspetto, ha parlato della sua canzone in gara, “Battito”. Ha spiegato che il brano affronta l’amore, ma in un modo particolare: l’unico soggetto reale è una figura femminile che rappresenta la depressione. Fedez ha sottolineato l’importanza di affrontare i disturbi mentali con la stessa serietà delle malattie fisiche. Ha dichiarato di voler creare nuovi ricordi legati a Sanremo e di considerare il fatto di spogliarsi emotivamente come un gesto liberatorio.

Il suo pezzo, descritto come jersey, un sottogenere della trap, si è sviluppato spontaneamente durante una sessione creativa. Sebbene il brano sembri una dedica romantica, Fedez ha chiarito che, in realtà, la figura femminile nel testo simboleggia il tema della depressione, rendendo così il lavoro più profondo di quanto possa apparire inizialmente.