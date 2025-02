Cosenza, il figlio del senatore Occhiuto precipita dal settimo piano

Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, è precipitato dal settimo piano della sua abitazione in viale Giacomo Mancini. L’incidente è avvenuto dopo le 20 di sera. Il giovane è stato trovato in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza, dove ora lotta per la vita. Si prevede un trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro tramite elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente erano presenti familiari, conoscenti, il sindaco Franz Caruso e il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo. È atteso anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La situazione è molto critica e si stanno cercando di comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica caduta.