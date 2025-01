Cosenza, fratellini in ospedale per lesioni: indagate madre e nonna

Sono indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali la madre e la nonna di due fratellini ricoverati all’ospedale di Cosenza. I carabinieri della Compagnia di Paola hanno eseguito un provvedimento emesso dal pubblico ministero, notificando un allontanamento urgente dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori. Il piccolo di 3 anni era stato trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale il 25 gennaio a causa delle gravi condizioni di salute, con ematomi sul corpo che hanno insospettito il personale medico. Questi ultimi hanno inviato i referti alle forze dell’ordine, attivando immediatamente le indagini. Anche il fratello più piccolo è stato ricoverato. Le due donne non possono avvicinarsi ai minori, che sono seguiti dai medici e dai servizi sociali. Secondo le informazioni fornite dai carabinieri, nessuno dei minori è in pericolo di vita.