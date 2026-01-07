Cosenza Calcio sanzionato

Il giudice sportivo ha comminato una sanzione al dirigente organizzativo del Cosenza calcio fino al 27 gennaio 2026 per “condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale”. Il dirigente ha introdotto nei locali spogliatoi riservati agli ufficiali di gara alcuni cartoni contenenti residui di cibo, senza alcuna preventiva richiesta della squadra arbitrale.

La vicenda ha scatenato reazioni sui social e ha messo in luce la mancanza di cura del dettaglio della società. La società non si aiuta e il presidente non sembra prendere provvedimenti adeguati. La sofferenza dei tifosi è grande, anche a causa del fatto che non possono entrare all’interno dello stadio durante le partite casalinghe.

La richiesta è che il presidente Guarascio prenda atto dei limiti della società e pensi a un passo indietro. In alternativa, potrebbe investire di più e stare più attento a ciò che accade attorno alla società, confidando in professionalità adeguate alle specifiche mansioni. I “residui di cibo” portati agli arbitri erano in realtà cornicioni di pizza in un cartone, ma chi doveva accertarsi che all’interno del cartone ci fosse la pizza intera non lo ha fatto.

Bisogna prestare attenzione non solo ai calciatori, che stanno dimostrando la loro professionalità, ma anche a chi deve gestire i piccoli dettagli che fanno grande o piccola una società di calcio.