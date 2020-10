X Factor 2020, Live: la prima puntata dal vivo della 14esima edizione del talent di Sky con Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

L’avventura di X Factor 2020, quattordicesima edizione del talent, nell’anno più difficile a causa del Coronavirus, è giunta al momento dei Live, il più emozionante e atteso dai fan. Si alza il sipario sui dodici inediti dei concorrenti arrivati fin qui, presentati per la prima volta dal vivo. Ecco cosa è successo in questa prima puntata.

X Factor 2020: il primo Live Show

Questa la setlist dei brani presentati durante il primo Live Show, nonché la tracklist dell’X Factor 2020 Mixtape disponible dal 30 ottobre.

Questa è la SETLIST pazzesca di brani originali che vi aspettano STASERA al PRIMO LIVE SHOW di #XF2020 e che saranno disponibili a mezzanotte in . 💿 pic.twitter.com/F9ax5FZTmO — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 29, 2020

I team delle quattro squadre, capitanati da Hell Raton (Under Donne), Emma (Under Uomini), Manuel Agnelli (Gruppi) e Mika (Over) sono pronti a darsi battagli all’ultima nota. I Live iniziano al termine vissuta sulle polemiche social per l’eliminazione di Roccuzzo da parte di Emma.