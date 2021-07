Il sogno di ogni tifoso di calcio è semplice: vedere la propria squadra vincere ogni torneo e competizione, con i migliori talenti in circolazione. E questo sogno può essere più concreto e non circoscritto all’acquisto dei biglietto allo stadio o della divisa: Socios.com, una piattaforma basata su blockchain, permette ai tifosi di acquistare i cosiddetti fan token, rappresentazioni digitali della partecipazione alle attività della squadra stessa: le attività possono essere sondaggi, contest, sconti dedicati o anche eventi esclusivi per i detentori del token.

Il caso

A oggi esistono già decine di fan token sulla piattaforma: di squadre di calcio (Valencia, Milan, Arsenal, Roma, Atletico Madrid e altre), squadre di eSports, di basket, cricket, Mma e di Formula 1. Per comprare questi token è necessario prima acquistare Chiliz (Chz), il token della piattaforma, che può essere scambiato sia sul mercato di scambio di Socios (Chiliz Exchange), sia su altri mercati popolari, come Binance e Coinbase Pro.

Una volta comprato Chz, che è un token su Ethereum e su Binance Smart Chain, lo si può trasferire sul wallet Socios (disponibile come app per iOS e Android) e usare per acquistare i fan token, che sono disponibili a un prezzo che è espresso in Chz. Squadre più popolari avranno token più richiesti, e serviranno quindi più Chz per acquistarli. Tramite questa dinamica, gli utenti possono scambiare i fan token come fossero azioni e anche approfittare dall’aumento di prezzo.

Sebbene non ci siano ancora esempi in tal senso, lo scorso marzo Socios ha annunciato una collaborazione con Chainlink, la più popolare piattaforma di fornitura di prezzi nell’industria blockchain, per l’emissione in tempo reale di Nft basati su fatti importanti avvenuti nel mondo dello sport, come la vittoria di un campionato, un gol spettacolare o una ricorrenza rilevante.

Socios, tramite il token Chiliz, è oggi fra le più popolari e attive piattaforme basate su blockchain: il token Chz ha una capitalizzazione di oltre 1,1 miliardi di dollari e genera un volume di scambi giornaliero pari a circa 200 milioni. Questo valore è calcolato escludendo quelli di capitalizzazione dei singoli fan token. Inoltre, Socios ha annunciato che in futuro molti token saranno bruciati dall’offerta circolante, provocando un aumento del prezzo se la domanda dovesse rimanere costante.

Il retroscena

L’accordo con l’Inter e il fallo su Khaby Lame

L’ultimo annuncio di Socios era atteso da tanti: una collaborazione con l’Inter per offrire fan token della squadra. L’annuncio è arrivato non senza polemiche, con la società che ha pubblicato un video su Twitter usando una clip del popolare tiktoker Khaby Lame, che a quel che risulta a Italian Tech non sarebbe stato consultato per l’utilizzo della sua immagine.