FantaSanremo: regolamento e punti dell’app che spopola sui social, il nuovo gioco ispirato al Fantacalcio ma basato sul Festival di Sanremo.

Quando sul palco dell’Ariston al suo debutto nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Random ha gridato, al termine della propria esibizione, FantaSanremo, nessuno ha potuto più far finta di nulla. I riflettori si sono accesi su un gioco che sta spopolando sui social e sta rivoluzionando il modo di seguire la kermesse canora più mediatica del mondo. Ma cos’è il FantaSanremo, qual è il suo regolamento e come si gioca? Scopriamolo insieme.

Cos’è il FantaSanremo

Nato nelle Marche da un piccolo manipolo di appassionati della kermesse nel 2019, il FantaSanremo è un gioco basato in sostanza sul Fantacalcio, ma con protagonisti i cantanti e le canzoni di Sanremo. Un esperimento nato quasi per scherzo ma capace di attirare nel giro di un paio d’anni decine di migliaia di affezionati giocatori.

Un aumento di giocatori che porta i creatori a mettere in piedi un vero e proprio sito in grado di assolvere a tutti i compiti organizzativi, dalla creazione delle squadre alla stesura di news e quotazioni.

Come funziona il FantaSanremo

Chi conosce un minimo il Fantacalcio, avrà già in mente il meccanismo di questo gioco. In sostanza, ogni giocatore è chiamato a formare la sua squadra, un team di cantanti con un capitano. Partendo da un budget di 100 baudi, il giocatore può acquistare i cantanti tenendo presente che il prezzo varia a seconda delle quotazioni stilate dagli organizzatori. In altre parole, comprare Orietta Berti costerà meno baudi rispetto all’acquisto di Fedez e Francesca Michielin.

I cantanti accumulano punti (bonus e malus) nel corso delle serate. Molti in base alle posizioni in classifica sia nell’ultima puntata che nelle altre, ma anche attraverso i premi, gli applausi del pubblico o dell’orchestra o in mille altri modi, ad esempio: se suona uno strumento, se si rivela complice dei Jackal, se mostra il capezzolo esplicitamente, se twerka, se fa l’occhiolino alla telecamera, se fa riferimenti a Morgan e così via, fino ad arrivare alla morte nella settimana del Festival, quotata con un bonus di 500 punti.

Addirittura, dire FantaSanremo sul palco porta un bonus di 100 punti (e qui si spiega perché Random lo ha fatto). Attraverso una classifica finale, viene al termine del Festival decretato il vincitore. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi e rendere la kermesse più vivace di quanto non sia stato fino a pochi anni fa.