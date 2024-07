Cos’è quel dolore al fianco che viene quando ci alleniamo? Ecco il mistero

Chi non ha mai sperimentato quella fastidiosa fitta al fianco mentre corre o fa esercizio? Questo dolore, noto come “side stitch” o “dolore addominale transitorio legato all’esercizio” (ETAP), è un fenomeno comune che, sebbene non sia grave, può essere molto scomodo. Ma cosa lo causa esattamente?

Nonostante la sua diffusione, le cause non sono ancora del tutto chiare, e diverse teorie sono state proposte nel corso degli anni. Una delle prime ipotesi, formulata nel 1941, suggeriva che il dolore fosse dovuto a un insufficiente flusso sanguigno al diaframma, il muscolo che aiuta nella respirazione.

Si pensava che durante l’esercizio, il sangue venisse deviato verso i muscoli degli arti, lasciando il diaframma senza un adeguato apporto sanguigno e causando crampi. Tuttavia, questa teoria è stata superata, poiché durante l’attività fisica il diaframma lavora di più e richiede più sangue, non meno.

Un’altra teoria propone che il costante sobbalzo del corpo durante attività come la corsa possa sollecitare i legamenti che collegano gli organi addominali al diaframma, spiegando così perché i corridori sono spesso colpiti. Tuttavia, non chiarisce perché il dolore possa insorgere anche durante il nuoto, il canottaggio o il ciclismo (a proposito, a che ora è meglio allenarsi?).

La teoria più accreditata oggi identifica il peritoneo come la fonte del dolore. Il peritoneo è una membrana doppia che avvolge gli organi addominali. Quando le sue due strati sfregano tra loro durante l’esercizio, possono causare irritazione e dolore. Questo attrito aumenta se si mangia o si beve subito prima di allenarsi, poiché lo stomaco pieno preme contro questo, aumentando la frizione.

Uno studio del 2000 ha sostenuto questa teoria intervistando oltre 900 sportivi e confrontando le loro esperienze con le diverse teorie esistenti. Inoltre, uno studio del 2004 ha rilevato che bevande zuccherate e succhi di frutta sono più propensi a causare fitte rispetto all’acqua, poiché potrebbero aumentare la frizione tra gli strati del peritoneo.

Per prevenire il side stitch, è consigliabile fare piccoli pasti prima dell’allenamento e attendere almeno 60-90 minuti prima di iniziare l’attività fisica, specialmente se si sono consumati cibi ricchi di fibre o grassi.