Cos’è, quali sono i sintomi e cosa fare

La pica nel cane è un disturbo comportamento che si manifesta quando l’animale ingoia oggetti non edibili, il che rappresenta un serio rischio per la sua salute. Mentre è normale che i cani mordano e mastichino oggetti come scarpe o ciabatte, la pica si distingue perché il cane non si limita a morderli, ma li ingoia, mettendo in pericolo la sua vita. È importante monitorare le feci del cane per identificare se ha ingerito qualcosa di problematico.

La pica può sorgere per diverse ragioni. Spesso è un comportamento tipico nei cuccioli, ma può colpire cani sterilizzati o quelli con carenze nutrizionali specifiche. Altre cause possono includere problemi ormonali, disturbi alimentari o noia, specialmente in cani adulti non stimolati.

Se si sospetta che il cane soffra di pica, è fondamentale capire le origini del comportamento per intervenire. Se la causa è la noia, è importante fornire stimoli e giocattoli. Non bisogna mai cercare di allontanare oggetti pericolosi dalla bocca del cane in modo brusco, poiché questo potrebbe incoraggiarlo a cercare oggetti simili. Invece, è consigliabile proporre un’alternativa sana, come giocattoli masticabili fatti di materiali sicuri.

In conclusione, il trattamento della pica richiede attenzione e comprensione del comportamento del cane, fornendo le giuste alternative per garantire la sua sicurezza e il suo benessere.