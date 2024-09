Cose poco chiare sull’assemblea Serie B: Balata ha forse paura del confronto?

Il 7 settembre 2024, Beppe Dossena ha espresso preoccupazioni riguardo l’assemblea elettiva della Lega di Serie B, in particolare sulla mancanza di trasparenza nel processo. Ha evidenziato come le comunicazioni siano poco chiare, con l’annuncio di un voto elettronico che richiede registrazione tre giorni prima dell’assemblea, un fatto che potenzialmente esclude chi non si attiene a queste tempistiche. Dossena ha chiarito che la sua candidatura è motivata dal desiderio di eliminare l’opacità delle attuali procedure e di riportare il focus sul calcio, non sulla burocrazia.

Inoltre, Dossena ha interrogato l’attuale presidente, Mauro Balata, sulla sua apparente riluttanza a confrontarsi sui programmi. Secondo lui, il dibattito democratico è fondamentale e la paura di confrontarsi con altri candidati non dovrebbe essere tollerata. Ha anche richiesto la pubblicazione dei programmi dei candidati sul sito ufficiale della Lega di Serie B e ha espresso disappunto per la mancanza di comunicazione riguardo la sua candidatura da parte dell’ente.

Dossena ha rivelato che la decisione di candidarsi è stata spinta da richieste di alcuni club di amici e ha raccontato le difficoltà incontrate nel processo di registrazione. Ha accusato una discrepanza tra le informazioni disponibili sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e quelle fornite dalla Lega, con la confusione sui termini di presentazione delle candidature. L’atterraggio di vita breve e confuso per i nuovi candidati sarebbe stato ingiustamente restrittivo, costringendoli a conformarsi a norme cambiate in pochi giorni.

In conclusione, Dossena ha espresso il suo sconcerto riguardo il modo in cui si sta gestendo il processo elettorale, sottolineando che in un contesto di solo venti membri, il tutto sembra troppo complicato e burocratico per una semplice assemblea, definendola paragonabile a un piccolo condominio più che a una grande assemblea di calcio. Ha infine chiesto che le decisioni siano chiarite e che si ponga fine a questa situazione di incertezza, lasciando intendere che non intende intraprendere azioni legali ma desidererebbe maggiore chiarezza.