Cos’è lo Schwa e perché il Ministero dell’Istruzione lo rimuove dalle comunicazioni ufficiali

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente vietato l’uso del Schwa e dell’asterisco nelle comunicazioni ufficiali destinate a istituzioni scolastiche. Secondo il Ministero, l’impiego di tali simboli può compromettere la comprensibilità dei documenti. La circolare sottolinea che l’Accademia della Crusca ha dichiarato questi simboli grammaticalmente scorretti. L’intento è garantire chiarezza e correttezza, raccomandando di attenersi alle regole della lingua italiana. Lo Schwa, rappresentato dalla “e rovesciata” (ə), è un simbolo dell’alfabeto fonetico internazionale che indica un suono vocalico medio, assente nella lingua italiana ma presente in altre lingue come l’inglese e il francese. È utilizzato, in particolare, dalla comunità LGBTQIA+ per comunicare in modo inclusivo, evitando di mettere in evidenza il genere.

La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico. Il Deputato Rossano Sasso ha commentato favorevolmente la decisione ministeriale tramite un post, definiendola un “passo avanti nella lotta contro l’ideologia gender”. Ha anche espresso dubbi sul fatto che fosse necessaria una circolare per far rispettare la lingua italiana, suggerendo che alcuni docenti e dirigenti scolastici ne avessero bisogno. La circolare mira a stabilire un uso tradizionale della lingua italiana nelle scuole, enfatizzando l’importanza della chiarezza comunicativa.