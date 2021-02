RaiPlay Sound: la nuova piattaforma streaming del servizio pubblico dedicata alla radio, agli eventi live, ai programmi e ai podcast.

Novità in casa Rai: il servizio pubblico ha presentato RaiPlay Sound. Di cosa si tratta? Di una piattaforma di streaming audio che comprende una serie di programmi e di fonti d’intrattenimento basati sulla radio e organizzati per generi e argomenti. Ecco cos’è e come funziona.

Cos’è RaiPlay Sound

La radio al centro di tutto, tra programmi on demand, live in streaming, podcast originali e organizzazione precisa per generi e argomenti. RaiPlay Sound è la nuova piattaforma streaming della Rai destinata all’intero pubblico delle reti generaliste italiane.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/radio-canale-medio-altoparlanti-2588503/

Spiega l’amministratore delegato Fabrizio Salini: “Al nostro insediamento, tra i nostri obiettivi c’era quello di portare la Rai nel mondo digitale trasformandola in media company, credo che ci siamo riusciti. Abbiamo cominciato con RaiPlay varcando una nuova frontiera, ponendoci obiettivi ambiziosi e non spaventandoci della concorrenza delle multinazionali. Ora con RaiPlay Sound andiamo a costruire un’altra parte consistente di questo universo, ci confronteremo senza paura con le realtà internazionali, la Rai ha un archivio e un bagaglio culturale ineguagliabili“.

RaiPlay Sound: la radio al centro del progetto

Il presidente della Rai, Marcello Foa, presentando questo nuovo progetto Rai ha sottolineato come il servizio pubblico abbia sempre puntato molto sulla radio. E il servizio streaming ha le caratteristiche per cercare di ottenere un grande successo. In sede di presentazione è stato presente anche Fiorello, che ha dichiarato: “RaiPlay Sound è tutto quello che stavamo aspettando e finalmente è arrivata. Aspettatemi, giusto il tempo di finire queste cinque giornate che si preannunciano molto divertenti“.

