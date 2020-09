I miei preferiti di sempre: cos’è la nuova funzione lanciata da Spotify per rendere ancora più personale la propria applicazione, condividendo con gli amici le canzoni e i podcast del nostro cuore.

C’è una nuova funzione su Spotify di cui non potrai proprio fare a meno. Si chiama I miei preferiti di sempre, e ti permette di scegliere le tue canzoni o i tuoi podcast preferiti in assoluto per creare una speciale playlist. Anche tu avrai infatti quei brani che non smetteresti mai di cantare, o quei podcast che ascolteresti per ore per quanto sono interessanti. Bene, da oggi puoi fare in modo che questi contenuti diventino una playlist unica nel suo genere da condividere con tutti i tuoi amici sui social.

Spotify: come funziona I miei preferiti di sempre

Grazie a questa nuova funzione è possibile creare una playlist con cinque canzoni o podcast per condividere sui social i contenuti che amiamo con tutto il nostro cuore. Si tratta di una funzione disponibile sia per gli utenti Free che per i Premium. Per utilizzarla basta andare sulla home e selezionare l’apposita voce. Dopo aver creato la propria playlist, basterà cliccare su condividi per mandare il tutto sui propri account social.

Musica & Podcast: cosa ascoltano i nostri beniamini

Questa nuova funzione fa parte della campagna Musica & Podcast, lanciata dalla nota app insieme ad alcuni artisti e podcaster tra i più amati in Italia, come Emma, Myss Keta, Gaia, Marco Montemagno e Marco Mengoni, che hanno svelato a tutti noi quali sono i podcast e gli artisti che più li emozionano.

Ad esempio, Myss Keta ha ammesso di amare i podcast crime o quelli che raccontano storie interessanti, mentre Montemagno ha confidato: “I miei artisti preferiti sono Ligabue, Vasco Rossi e tutta la musica italiana, non ho un genere preferito e spazio da Marc Anthony a Tom Jones“.

Se il podcast preferito di Gaia è Morgana, che racconta storie di donne forti, Ghemon ha svelato di amare i podcast musicali e quelli comici. Il suo preferito in assoluto è Questlove Supreme di Questlove, il batterista dei The Roots.

