Costa 34.750 dollari mettersi al volante di un pezzo di futuro: il nuovo monovolume elettrico Canoo di Lifestyle Vehicle. Un van tanto di moda in Usa, ma che propone una tecnologia tutta nuova: si basa su una piattaforma in stile skateboard che ospita batterie e motori elettrici. Questo regala uno spazio interno da record, come quello di una roulotte, ma con uno spazio esterno simile a quello di un’auto compatta. Ma non solo: sulla stessa meccanica è possibile produrre anche una diversa tipologia di veicoli, dai camioncini ai veicoli per consegne multiuso.

Canoo Lifestyle Vehicle, monovolume da show

E non parliamo solo di prototipi: al momento l’azienda sta già accettando preordini e prendendo un deposito di $ 100 per ogni veicolo prenotato. La fase di produzione è quindi avanzata e le prime consegne sono previste già per il prossimo anno. L’idea, è evidente, è quella di seguire la stessa strategia commerciale di Tesla: bassi anticipi e poi precedenza sull’arrivo del modello sul mercato,

Anche la gamma partirà subito con diverse versioni, sia di carrozzeria che di finiture. E’ questo uno dei grandi vantaggi di avere la stessa identica meccanica per tutti i modelli. (v.bo.)