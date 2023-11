Cos’è la bellezza?

Esistono i difetti?

E se iniziassimo a pensare ai “difetti” come a “tratti di unicità”?

Così @rossellamigliaccio_ ci fa scoprire che non esistono misure perfette né imperfezioni da nascondere, ma solo punti da mettere in luce in nome di una visione più ampia e inclusiva della bellezza.