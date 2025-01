Cos’è e quali sono i trattamenti da adottare

Anche i cani possono sviluppare l’orzaiolo, un’infiammazione fastidiosa che colpisce le palpebre. Questo disturbo è caratterizzato da un rigonfiamento doloroso e da un accumulo di pus in specifiche zone dell’occhio, principalmente nella parte esterna, interessando le ghiandole sebacee delle ciglia, o internamente, colpendo la ghiandola di Meibomio. Le cause principali sono batteri come lo Staphylococcus aureus e condizioni come la blefarite. Anche la scarsa igiene o il continuo sfregamento degli occhi possono favorire lo sviluppo degli orzaioli. Sebbene non sia una patologia grave, l’orzaiolo può causare notevoli disagi al cane, quali dolore e fastidio.

I sintomi più evidenti comprendono gonfiore e arrossamento dell’occhio, accompagnati dalla presenza di un grumo di pus. Quando l’orzaiolo colpisce la parte esterna, nei primi giorni il cane mostrerà arrossamento con un grumo sul bordo della palpebra che si romperà in seguito, rilasciando pus e alleviando l’infiammazione. Se colpisce la parte interna, possono manifestarsi congiuntivite, dolore e febbre, causando grande irritabilità e disagio nel cane.

La gestione dell’orzaiolo è fondamentale e richiede l’intervento del veterinario, il quale potrà raccomandare un trattamento adeguato, come antibiotici. Nei casi meno gravi, si possono considerare rimedi palliativi per alleviare i sintomi, come impacchi di camomilla o ghiaccio sugli occhi del cane, che possono ridurre dolore e gonfiore. È importante anche mantenere una pulizia costante degli occhi con garze sterilizzate imbibite di soluzione fisiologica.

Per prevenire l’orzaiolo, è cruciale garantire un ambiente domestico pulito e curare l’igiene del cane, disinfettando ciotole e spazi di vita. Inoltre, è essenziale rinforzare il sistema immunitario del cane attraverso una dieta equilibrata e una buona idratazione. Adottando queste misure, il nostro amico a quattro zampe potrà sentirsi meglio e l’infiammazione potrà risolversi rapidamente. In caso di sintomi evidenti, è fondamentale consultare un veterinario per una diagnosi e trattamento tempestivo.