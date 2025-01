Cos’è e quali sintomi provoca?

In Cina, il governo ha attuato misure d’emergenza in risposta a un focolaio di metapneumovirus umano (Hmpv) nelle province settentrionali. Questo virus respiratorio, noto da quasi 25 anni, colpisce in particolare i bambini e le persone con sistemi immunitari compromessi, causando sintomi simili a quelli dell’influenza. Non esistono vaccini o antivirali specifici per contrastare gli effetti gravi dell’Hmpv. Attualmente, i bambini sotto i 14 anni e le persone vulnerabili corrono il maggior rischio di contrarre l’infezione.

Negli ultimi giorni, diversi ospedali in Cina hanno segnalato un aumento di casi di malattie respiratorie e sono in difficoltà a causa del numero crescente di pazienti. Le autorità affermano che questo incremento rientrerebbe nelle normali ondate stagionali di Hmpv. Nonostante la situazione nelle strutture sanitarie, il governo ha rassicurato la popolazione sul fatto che i casi rientrano in un picco stagionale prevedibile.

Il governo cinese ha avviato anche un tracciamento dei casi sospetti di polmonite, una delle manifestazioni più gravi dell’infezione da Hmpv. Al momento, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) non ha dichiarato alcun livello di emergenza per questo focolaio, che risulta contenuto all’interno del territorio cinese.

L’Hmpv si trasmette sia per via aerea sia tramite il contatto con superfici contaminate. Sebbene il virus esista in molte parti del mondo e possa colpire anche gli adulti, la sua manifestazione è più seria nei bambini e in quelli con un sistema immunitario debole. Raramente causa complicazioni gravi e, nella maggior parte dei casi, i sintomi sono diretti a quelli influenzali.

In sintesi, la situazione attuale in Cina riguardo all’Hmpv non è ritenuta allarmante dalle autorità sanitarie, nonostante l’aumento dei casi. Le misure di monitoraggio e le rassicurazioni del governo mirano a garantire una gestione efficace del focolaio, mantenendo la popolazione informata e proteggerla nel migliore dei modi.