Enhanced album: il significato del formato di Spotify introdotto per la prima volta in Italia da Sfera Ebbasta con il suo quarto disco, Famoso.

Famoso di Sfera Ebbasta è un album rivoluzionario in molti sensi per l’industria musicale italiana. Si tratta infatti del primo disco di un nostro artista pubblicato nel formato Enhanced album su Spotify. Tanto per capire la portata di questa rivoluzione, finora la piattaforma ha concesso l’esperimento Enhanced solo ad artisti di grande portata internazionale, come BTS e Taylor Swift. Ma cos’è in effetti un Enhanced album? Scopriamolo insieme.

Enhanced album: significato

Il concetto di ‘enhanced’ (‘rinforzato’, ‘migliorato’) si collega a quello di album quando ci si trova di fronte a una versione speciale di un disco. In cosa speciale? Nel presentare dei contenuti esclusivi al proprio interno per accompagnare l’ascolto.

Sfera Ebbasta

Si tratta di un formato digitale creato da Spotify e che dovrebbe rivoluzionare la fruizione della musica in digitale. Al momento sono però pochi gli album a disposizione in questa versione.

Famoso Enhanced Album

Cosa c’è di esclusivo nella versione enhanced di Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta? Al momento di tre video della durata di 8 secondi, non particolarmente rilevanti per la comprensione dell’album.

Non a caso, questa novità è stata accolta dai fan con un po’ di scetticismo. Sui social di Spotify c’è chi si chiede quali siano davvero questi contenuti esclusivi, e chi sintetizza, non senza amarezza: “I contenuti esclusivi sono le storyline sotto la riproduzione di ciascuna canzone e i video di 10 secondi all’inizio, prima di Baby e alla fine dell’album“. Insomma, la sensazione è che da una novità del genere tutti si aspettassero qualcosa di più, soprattutto i fan più fedeli del king della trap italiana.

Di seguito il lyric video di Baby, il singolo di Sfera con J Balvin: