Cos’è e perché rappresenta un problema la fibra ottica

Il tema del modem libero in Italia è al centro di un acceso dibattito tra utenti, operatori e autorità regolatorie. Questo principio consente ai consumatori di scegliere liberamente il dispositivo per connettersi a internet, senza obbligo di utilizzare quello fornito dall’operatore. La delibera n. 348/18/CONS dell’AGCOM ha riconosciuto tale diritto, impedendo agli operatori come Tim, Wind, Vodafone, Fastweb e Iliad di imporre l’uso di modem specifici. Nonostante ciò, in pratica, la situazione è complessa, specialmente per le connessioni FTTH, dove molti operatori utilizzano dispositivi proprietari o richiedono l’uso obbligatorio del proprio modem per servizi come la fonia VoIP. Questo ostacola la scelta di modem alternativi, rendendo difficile l’accesso alle configurazioni necessarie per utilizzarli.

AGCOM ha avviato una consultazione pubblica per estendere il modem libero anche alle connessioni FTTH, consentendo così agli utenti di scegliere il proprio dispositivo senza vincoli tecnici. Si propone inoltre di separare l’ONT dal modem/router, eliminando l’obbligo di hardware proprietario e migliorando la trasparenza nella fornitura delle credenziali di accesso. Questo approccio potrebbe incrementare la concorrenza tra produttori di modem, portando a un abbassamento dei prezzi e a una maggiore innovazione tecnologica. Gli utenti beneficerebbero di dispositivi con funzionalità avanzate e di una migliore personalizzazione della rete domestica. Inoltre, la scelta di modem alternativi permetterebbe di evitare costi aggiuntivi per il noleggio del dispositivo, rendendo il servizio più economico nel lungo termine. La consultazione rappresenta un passo cruciale verso una reale libertà di scelta per gli utenti, specialmente nel settore della fibra ottica.