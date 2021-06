Su Spotify sbarca la novità Only You e la feature inedita Blend: cosa sono e come funzionano.

Spotify si rinnova e lancia due nuove opzioni: Only You e la funzionalità Blend Si tratta di novità importanti pernsate per integrare le playlist dell’utente con un numero sempre maggiore di brani. Due aggiornamenti che hanno incuriosito i fan, pronti a sperimentare queste esperienze innovative. Andiamo a scoprire cosa sono nel dettaglio e come funzionano.

Cos’è e come funziona Only You

Partiamo dalla novità Solo tu, Only You, disponibile sia per iOS che per Android. Entrando all’interno della feature si potrà godere di sei diverse esperienze in-app per cercare di rendere ancora più immersiva l’esperienza dell’ascolto della propria musica preferita, riprendendo i gusti dell’utente in modo simile a quanto accade con Wrapped.

Le sei esperienze proposte da Only You sono:

– La carta astrale, una specie di oroscopo musicale con il segno musicale rappresentato dall’artista che hai ascoltato di più negli ultimi sei mesi, quello lunare che mostra il tuo lato emotivo e quello ascendente che mette tutto insieme con un artista ascoltato i recente;

– La cena dei sogni, che ti permettere di scegliere tre artisti che inviteresti a cena e crea un mix personalizzato per questi speciali appuntamenti;

– L’abbinamento unico, che accoppia gli artisti che hai ascoltato di recente in maneira particolarmente originale;

– L’ascolto nel tempo, che mostra il periodo della musica che ascolti;

– Il mio momento unico, che abbina i tuoi ascolti alle fasce orarie della giornata;

– Il mix di generi unico, una combinazione di generi musicali creati attraverso la tua esperienza d’uso.

Cos’è e come funziona Blend

L’altra grande novità di Spotify è Blend, che si potrebbe tradurre come Playlist una in due. Di cosa si tratta? Di una funzionalità che permette a due persone di unire i rispettivi gusti musicali in una playlist musicale unica. Per farlo devi entrare nella sezione Create per te, creare una playlist e invitare un contatto tramite invito monouso via e-mail o messaggi. Dopo aver accettato l’invito, l’app genererà una playlist nuova mescolando i tuoi e i suoi gusti, mostrando anche da quale background arrivino le canzoni presenti.

Di seguito un video che mostra un’esperienza d’uso di Only You:

