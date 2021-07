I tweet di Elon Musk sui Bitcoin qualche mese fa hanno riacceso il dibattito sulle conseguenze ambientali dei processi di mining per l’estrazione della criptovaluta. Una preoccupazione a cui si sta cercando di rispondere in modi diversi, tra cui aumentando la quota di rinnovabili nel mix energetico usato per far funzionare questa tecnologia. Eppure, l’inquinamento non è l’unico problema da risolvere per permettere alla blockchain di esprimere tutto il suo potenziale secondo Silvio Micali, Ford Professor of Engineering al Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (Csail) del Mit (Massachusetts Institute of Technology). “Non solo il sistema su cui si basa Bitcoin spreca molta energia, ma sta dando vita a un nuovo potere centralizzato e rischia di generare ambiguità pericolose nella finanza”, ci spiega, aggiungendo che “proprio nel tentativo di superare queste criticità è nata l’idea di sviluppare una blockchain che fosse veramente decentralizzata, scalabile, sicura e sostenibile. Così abbiamo creato Algorand”.

Dopo gli studi in Italia e un phd in Informatica all’Università di Berkeley, Micali si è specializzato in crittografia e sicurezza informatica: insegna al Mit dal 1983 e nel 2012 è stato insignito del prestigioso Turing Award (noto anche come il ‘Nobel per l’informatica’). In video call, ci racconta delle origini di Algorand: “Era da poco uscito Bitcoin, e parlando con uno studente di questa nuova tecnologia mi sono subito reso conto che pur essendo una bella idea, non era una soluzione elegante. Siccome criticare è sempre più facile, ho pensato: ‘Tu cosa faresti?’. E così mi sono messo al lavoro”.

Il professore si è confrontato subito con il trilemma della blockchain, secondo cui non è possibile realizzare una rete distribuita che sia al contempo perfettamente sicura, scalabile e decentralizzata: bisogna rinunciare ad almeno una di queste caratteristiche. “Non ero convinto che fosse così e volevo provare a dimostrarlo”.

I problemi di Bitcoin

Analizzando Bitcoin, Micali ha individuato alcuni punti deboli. Non era scalabile, visto che le transazioni, in continuo aumento, impiegavano ancora troppo tempo per essere validate nella blockchain (una sorta di libro mastro digitale). Inoltre, non garantiva la decentralizzazione ed era insicuro.

Per capire meglio i termini della questione, bisogna pensare alla blockchain come a una catena di blocchi, dove ognuno di essi contiene un insieme di transazioni effettuate. “All’inizio, il problema fondamentale è stato decidere chi dovesse scegliere il prossimo blocco da aggiungere alla catena, visto che il numero delle transazioni cresce con il tempo”, aggiunge Micali: “Con la prima idea di proof-of-work (il meccanismo di validazione alla base di Bitcoin) si faceva così: creiamo un indovinello crittografico difficilissimo, il primo a risolverlo conquista il diritto in rappresentanza di tutti gli altri di appendere il nuovo blocco alla catena: una volta ci riesce un utente, la volta successiva un altro, e così diventa un sistema distribuito”. Con il passare del tempo, però, risolvere questi indovinelli è diventato sempre più complesso e per avere una reale chance di riuscirci è necessario dotarsi di tanti super computer specializzati e dedicati completamente a queste operazioni. Con la conseguenza che si finisce per consumare una quantità enorme di energia, non solo per le funzioni di mining ma anche per refrigerare le macchine.

Silvio Micali, professore del MIT e tra i creatori di Algorand

Al di là dell’impatto negativo sul pianeta, i costi operativi per poter appendere i nuovi blocchi alla catena sono ormai così alti che in pochi riescono a sostenerli: il sistema è diventato sempre più centralizzato. “E così nella blockchain di Bitcoin i pool di minatori che controllano la catena sono due o tre. Ma in una catena dove due o tre enti hanno la maggioranza del mining power, cioè del potere di risolvere questi indovinelli, l’elemento della decentralizzazione viene meno”.

C’è poi un’altra questione da considerare: il rischio che la blockchain di Bitcoin generi ambiguità finanziarie al momento di raggiungere il consenso sul nuovo blocco. Con la proof-of-work, l’indovinello crittografico viene impostato in modo che qualunque sia il numero dei soggetti nel mondo che sta provando a risolverlo, ci sarà una soluzione ogni dieci minuti. Tuttavia può capitare di assistere a uno sdoppiamento della catena, ci dice Micali. In varie blockchain, infatti, può succedere che al momento della creazione di un nuovo blocco ne venga generato quasi contemporaneamente un altro: entrambi vengono appesi all’estremità finale della catena, formando così una biforcazione. I blocchi successivi, che verranno aggiunti dai miner che risolvono l’indovinello crittografico di volta in volta, potranno essere appesi all’uno o all’altro ramo. Il problema però è che non tutti e due i rami sopravvivranno: uno dei due morirà perché, in seguito, i validatori finiranno per aggiungere i successivi blocchi solo alla coda più lunga.

La conseguenza immediata è che le transazioni contenute nel blocco appese al ramo più corto verranno cancellate. “Come se non fossero mai state fatte”, puntualizza Micali, facendo notare che “lo sdoppiamento della catena rappresenta un rischio in più che nessuno si vuole prendere”.

Come è nata la blockchain di Algorand

Il professore ha sviluppato una nuova blockchain, Algorand, con un suo token, Algo, che vale quasi quanto un dollaro (al momento in cui scriviamo). “Mi sono chiuso in casa per definire il progetto, che poi ho pubblicato online sotto forma di white paper – ricorda Micali -. Un mio collega al piano di sopra, un ingegnere sistemista, mi ha poi contattato: ‘Ho letto questa cosa, la vogliamo testare sperimentalmente?’. Abbiamo affittato i server da Amazon per simulare il traffico e testare l’algoritmo. Il sistema funzionava e così abbiamo fondato una società per sviluppare la tecnologia”. Il team iniziale si componeva di 11 persone, 8 delle quali del Mit. Hanno cominciato a lavorare al progetto a casa di Micali: “La sala da pranzo ospitava la squadra dello sviluppo software, nel mio studio ci occupavamo della parte teorica, nel soggiorno si riuniva tutta la squadra. Quando sono arrivati i primi finanziamenti ci siamo poi trasferiti e, nel giugno del 2019, abbiamo lanciato il network”.

Monete digitali

Come funziona Algorand

Algorand si basa su un metodo di consenso denominato pure proof-of-stake: significa che ogni token vale quanto gli altri e il suo proprietario ha la stessa probabilità degli altri di essere scelto per aggiungere un nuovo blocco. “Riusciamo ad accordarci sul nuovo blocco in meno di un secondo e ne generiamo uno ogni 4,5 secondi. Tempi quindi molto inferiori di quelli richiesti da altre blockchain. Inoltre, visto che prima di creare un nuovo blocco c’è un accordo tra i possessori dei token, la nostra catena non di sdoppia mai”, sostiene Micali. Più nel dettaglio, Algorand funziona così: i due terzi dei token si accordano sul blocco da aggiungere alla catena: una volta raggiunto questo consenso con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, il blocco nuovo da appendere alla coda della catena sarà unico, evitando così il rischio di sdoppiamento.

Ma come si scelgono i validatori che dovranno aggiungere le nuove transazioni alla blockchain? Micali ci spiega che, di volta in volta, il nuovo gruppo di validatori verrà scelto tra tutti i possessori dei token in modo casuale da un algoritmo: un approccio che garantisce la decentralizzazione, visto che tutti hanno la possibilità di essere selezionati dal sistema. Inoltre è anche sicuro, perché nessuno conosce l’identità dei futuri validatori e quindi non può condizionarli o corromperli. Quando bisogna aggiungere un nuovo blocco alla catena, attraverso questa procedura randomizzata vengono scelti mille token tra quelli in circolazione, e indirettamente i loro proprietari, per formare un comitato. “Immagina di avere un certo numero di token e che due di essi siano stati selezionati: avrai due voti in questo comitato – sottolinea Micali -. Sono i membri di questo comitato che si accordano sul nuovo blocco. Il sistema rimane decentralizzato, perché per ogni nuovo blocco ci saranno comitati di validatori diversi”.

Per assicurarsi che la selezione sia effettivamente casuale, Algorand ha sviluppato una sorta di lotteria crittografica che funziona così: “È come se il proprietario del token tirasse la leva di una slot machine all’interno del proprio computer: la maggioranza delle volte perdi, ma quando vinci ottieni un biglietto che ti consente di prendere parte a questo comitato dei mille token”, aggiunge il docente del Mit, sottolineando che la lotteria richiede solo un microsecondo di computazione con un laptop comune: una velocità che permette quindi al sistema di essere scalabile. Ma anche sostenibile, visto che il consumo energetico per le varie operazioni è davvero minimo, molto più basso ed efficiente di quello di Bitcoin e della proof-of-work, fa notare Micali, che dichiara: “L’impatto bassissimo della nostra blockchain ora è stato praticamente azzerato, grazie a un accordo raggiunto con la piattaforma ClimateTrade (che aiuta le aziende a bilanciare le loro emissioni di anidride carbonica con progetti a favore dell’ambiente)”.

L’accordo con la Siae

Anche se Algorand è nata negli Stati Uniti, c’è una forte presenza italiana nel suo team, “sia a livello ingegneristico che di business. Siamo la blockchain più italiana che esiste”, precisa il docente del Mit. E nella penisola, hanno già stretto un accordo con la Siae, la Società italiana degli autori ed editori, per cui sono stati creati su Algorand più di 4 milioni di Nft (Non Fungible Token) che rappresentano digitalmente i diritti degli oltre 95.000 autori associati. Come ci spiega Micali, la Siae ha scelto Algorand per diversi motivi. Innanzitutto, perché non si sdoppia: un Nft è un brano musicale, un pezzo unico. Ed è difficile rappresentare e tutelare un pezzo unico su una catena che rischia di sdoppiarsi. In secondo luogo, Algorand permette una grande velocità di transazione: in pochissimo tempo Siae ha messo tutte queste canzoni su catena. Infine generare un Nft su Algorand ha un costo di un millesimo di algo. “Anche se è alle prime fasi, si tratta di un progetto che, con cifre basse e la trasparenza della blockchain, cerca di rendere più efficiente la gestione dei diritti”.