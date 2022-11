cos’è e come entrare in classifica

Come entrare nella Viral 50 di Spotify: i metodi per poter diventare virali e guadagnarsi un posto nella classifica della piattaforma musicale.

La Spotify Viral 50 è una classifica che mostra le cinquanta canzoni che sono state maggiormente condivise sulla piattaforma. O meglio, i brani che, attraverso un algoritmo mai presentato ufficialmente, possono essere considerati virali in un determinato Paese o a livello Globale. Può includere quindi brani che sono stati riprodotti in streaming, aggiunti a playlist, condivisi o apprezzati in qualche modo.

La graduatoria viene aggiornata regolarmente e può essere trovato sulla piattaforma, sia in versione app che desktop. Viral 50 è un ottimo strumento per tenere traccia delle canzoni più in voga, quelle di tendenza. Questo può essere utile per musicisti ed etichette per vedere quali canzoni stanno avendo successo e può aiutare a decidere le future uscite musicali. Ma può anche essere un ottimo modo per gli appassionati per scoprire nuova musica.

Differenza tra Top e Viral 50 Spotify

Esistono due diversi tipi di playlist principali su Spotify: Top 50 e Viral 50. La playlist Top 50 è un elenco curato delle cinquanta canzoni più popolari su Spotify, quelle più ascoltate in termini strettamente di stream ottenuti.

Spotify

La playlist Viral 50 è invece un elenco delle cinquanta canzoni più virali su Spotify. Entrambe le playlist vengono aggiornate regolarmente e contengono una varietà di generi, lingue e artisti. La playlist Top 50 presenta solitamente artisti e brani famosi, mentre nella Viral potremmo trovare anche artisti e brani meno noti. In generale, comunque, la Top 50 è più popolare rispetto a quella riguardante le canzoni virali.

Come entrare nella Viral 50 di Spotify

Come abbiamo detto, la Viral è una classifica che permette di scoprire le canzoni più in voga. Ma si può entrare in questa graduatoria? Ecco tre suggerimenti per aiutarti a ottenere la tua musica su Viral 50 di Spotify:

– assicurati che la tua canzone sia di qualità, in quanto Spotify guarda molto al mixaggio e alla masterizzazione di un pezzo;

– carica la tua musica nella sezione Tracce in primo piano di Spotify, un ottimo punto di partenza per diventare virali, visto che Spotify esamina specificamente i brani che sono stati aggiunti a questa sezione; – fai condividere la tua musica agli influencer con cui puoi entrare in contatto, per far conoscere la tua musica a nuovi ascoltatori.