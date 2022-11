cos’è, come funziona, differenze da YouTube

YouTube Music: cos’è, come funziona, costo e funzionalità della piattaforma streaming di YouTube.

Sei un appassionato di musica e sei sempre alla ricerca di nuovi artisti da seguire e brani da aggiungere alle tue playlist? Oltre ai soliti Spotify e Apple Music, potresti provare anche la piattaforma YouTube Music, l’alternativa di Google ai principali player del settore. Chiunque scopre il servizio di musica di YouTube, ne rimane entusiasta.

Con questa piattaforma, possiamo cercare qualsiasi canzone o artista e ascoltarne la musica gratuitamente. Possiamo anche creare playlist personalizzate, o ascoltare playlist tematiche basate sul nostro umore, sulle attività o sulle condizioni meteorologiche attuali. Inoltre, chi possiede Google Home o un dispositivo con Google Assistant, può usare comandi vocali per riprodurre musica o creare playlist.

YouTube Music: cos’è e come funziona

YouTube Music è un servizio di streaming musicale sviluppato da YouTube. Un’applicazione separata è stata rilasciata il 22 ottobre 2015 per dispositivi mobili, e un’applicazione desktop il 17 novembre 2015. Questo servizio consente agli utenti di guardare video musicali, ascoltare musica e scoprire nuova musica. Include inoltre un servizio radio, che è un flusso musicale personalizzato di brani basati sugli artisti preferiti dell’utente.

ragazza smartphone cuffie ascoltare musica

Come funziona YouTube Music? Ci sono due modi per accedere a questa piattaforma. Il primo è andare su music.youtube.com e fare clic sul pulsante “Ascolta ora”. Il secondo è aprire l’app YouTube e selezionare il tab “Musica”. Una volta dentro l’app, è possibile navigare per artista, album o canzone. È anche possibile creare una stazione radio personalizzata basata su un artista o una canzone specifici. Per riprodurre una canzone, basta fare clic sul pulsante “play”. È anche possibile aggiungere la canzone al proprio elenco “guarda dopo” o condividerla con gli amici.

YouTube Music è gratuito da utilizzare, ma ci sono alcune restrizioni. Ad esempio, è possibile ascoltare una canzone per un numero limitato di volte. Se vogliamo rimuovere tutte queste restrizioni, è possibile effettuare un upgrade alla versione Premium, al costo di 9,99 euro al mese, per ascoltare musica offline e senza annunci.

Differenza tra YouTube e YouTube Music

Ci sono un paio di differenze chiave tra YouTube e YouTube Music. In primo luogo, la piattaforma musicale è stata specificamente progettata per lo streaming di musica, mentre YouTube è più generico. Ciò significa che con la versione music puoi entrare in un catalogo completo di video musicali e canzoni, puoi godere di video con parole e radio apposite. YouTube include anche video musicali, ma non ha tutte le caratteristiche della costola dedicata alla musica.