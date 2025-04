Cos’è, a cosa serve e perché non è ancora disattivabile

È stato introdotto un nuovo tasto circolare su WhatsApp, caratterizzato da colori azzurri e fucsia, che permette di accedere a Meta AI, l’assistente di intelligenza artificiale di Meta. Questo pulsante è stato lanciato recentemente in Italia e in altri Paesi europei e si sta diffondendo su tutte le app del gruppo Meta, inclusi Facebook, Instagram e Messenger, utilizzando il modello Llama 3.2. Al momento, non è possibile disattivare né rimuovere il pulsante.

Il nuovo tasto consente di chattare direttamente con Meta AI, che offre funzioni limitate ma utili, come la generazione di testi, la revisione di frasi e la correzione di testi esistenti, simile a un assistente di scrittura integrato nell’app. Un portavoce di Meta ha confermato che il tasto è integrato e non può essere disattivato, ma può essere attivato solo su richiesta esplicita. Gli utenti possono comunque eliminare la chat di Meta AI dalla cronologia, pur non potendo rimuovere l’icona.

Meta ha strategicamente integrato l’intelligenza artificiale nelle sue app per migliorarne l’interazione. Con il modello Llama 3.2, Meta AI ha acquisito nuove capacità, come la ricerca in tempo reale su Google e Bing e la generazione avanzata di immagini (non ancora disponibile nell’UE). L’azienda spera di attrarre più utenti verso il suo servizio, rendendo eventualmente superflua la disattivazione del tasto. A lungo termine, la scommessa di Meta potrebbe portare a una crescente accettazione dell’assistente AI tra gli utenti di WhatsApp.